Сусіди Німеччини розкритикували рішення про посилення прикордонного контролю

Рішення уряду Німеччини запровадити на наземних пунктах перетину кордону посилені заходи перевірки зазнало критики з боку країн, з якими межує федеральна республіка.

Як пише BBC, найбільше заходи, ініційовані канцлером Олафом Шольцем та міністеркою внутрішніх справ Ненсі Фезер, не сподобалися Польщі. Прем'єр Дональд Туск відверто назвав це рішення "неприйнятним" та заявив, що воно продиктоване "не спільною європейською політикою щодо міграції, а внутрішніми німецькими політичними протистояннями".

Критики зазначають, що уряд Шольца, найімовірніше, прагне відповісти на зростання популярності правих рухів, які виступають проти масової міграції, посиливши контроль на кордоні.

В Австрії міністерство внутрішніх справ дало вказівку поліції не пускати на територію країни осіб, яким було відмовлено у в'їзді до Німеччини.

У Нідерландах влада прикордонних населених пунктів поскаржилася на те, що рішення Німеччини призведе до великих скупчень людей на кордоні та тривалого очікування. Транспортна група TLN вважає, що Берлін порушує Шенгенську угоду.

Насправді ж договір про вільні кордони дозволяє застосовувати заходи контролю - але лише у випадку "крайньої необхідності" і на термін не більший за 6 місяців.