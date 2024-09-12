Колишній прем'єр Албанії офіційно звинувачений у корупції

Салі Беріша переконаний, що проти нього здійснюють політичну вендетту.

Перший президент Албанії після повалення комуністичного режиму та колишній прем'єр-міністр країни Салі Беріша у середу отримав від прокуратури документ на 500 сторінках щодо звинувачення у корупційній діяльності під час перебування на посаді.

Як пише Reuters, правоохоронці вважають, що у період 2005-2009 років політик використовував свою позицію на чолі уряду для того, щоб здійснити процес приватизації об'єкту державного майна на користь свого зятя.

Беріша відкидає звинувачення та стверджує, що став жертвою переслідувань з боку чинного прем'єр-міністра Еді Рами. Дії прокуратури він називає "політичною вендеттою".

Колишньому урядовцю заборонено в'їзд до Сполучених Штатів та Великої Британії через його ймовірну участь у корупційних схемах. З жовтня минулого року він перебуває під домашнім арештом.