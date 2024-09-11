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Польща продовжила дію буферної зони на кордоні із Білоруссю

Заборона набуде чинності 11 вересня.

Польща продовжила дію буферної зони на кордоні із Білоруссю
Фото: РАР

Польща ще на три місяці продовжила тимчасову заборону на перебування в певній ділянці прикордонної смуги, яка прилягає до державного кордону з Республікою Білорусь. 

Про це у мережі "Х" повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Семоняк.

Відповідне рішення глава польського МВС підписав у середу, 11 вересня. 

"Буферна зона дала конкретні, добрі результати. Передусім вона націлена на контрабандистів, які переправляють людей через кордон. Заборона набуде чинності 11 вересня", – зазначив міністр.

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