Польща продовжила дію буферної зони на кордоні із Білоруссю

Польща ще на три місяці продовжила тимчасову заборону на перебування в певній ділянці прикордонної смуги, яка прилягає до державного кордону з Республікою Білорусь.

Про це у мережі "Х" повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Семоняк.

Відповідне рішення глава польського МВС підписав у середу, 11 вересня.

"Буферна зона дала конкретні, добрі результати. Передусім вона націлена на контрабандистів, які переправляють людей через кордон. Заборона набуде чинності 11 вересня", – зазначив міністр.