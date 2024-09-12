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В горах Франції загинув турист із Данії

Чоловік впав з 30-метрової висоти.

В горах Франції загинув турист із Данії
В горах Франції загинув турист із Данії (ілюстративне фото)
Фото: www.risk.ru

На гірському масиві Монблан у Франції загинув 61-річний турист із Данії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як повідомили рятувальники, данський турист йшов крутою місцевістю поблизу Сен-Жерве-ле-Бен та зісковзнув зі стежки, після чого впав з 30-метрової висоти.

Поліція селища Шамоні розповіла, що це падіння призвело до миттєвої смерті чоловіка.

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