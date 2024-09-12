В горах Франції загинув турист із Данії

На гірському масиві Монблан у Франції загинув 61-річний турист із Данії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Як повідомили рятувальники, данський турист йшов крутою місцевістю поблизу Сен-Жерве-ле-Бен та зісковзнув зі стежки, після чого впав з 30-метрової висоти.
Поліція селища Шамоні розповіла, що це падіння призвело до миттєвої смерті чоловіка.
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