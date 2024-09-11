Україна і Франція обговорили проєкти, які будуть реалізовувати у межах гранту на 200 млн євро

Україна та Франція обговорили список пріоритетних проєктів з відбудови енергетики та критичної інфраструктури. Ці проєкти будуть реалізовувати у межах грантової угоди між урядами обох держав на 200 млн євро.

Про це повідомило Міністерство економіки за підсумками зустрічі першої віцепрем’єр-міністерки Юлії Свириденко та французької делегації на чолі зі спеціальним уповноваженим президента з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном.

За словами Свириденко, у пріоритеті - проєкти з відновлення української енергетики та побудови децентралізованої системи генерації. За грантові кошти відновлюватимуть інфраструктуру в енергетиці, охороні здоров'я, інфраструктурі, сільському господарстві, водопостачанні та водовідведенні, переробці відходів, розмінуванні та житловому будівництві.

Міністерка економіки закликала французьких партнерів долучатись до інших інвестиційних проєктів, які будуть спрямовані на відновлення України. За її словами, у нашій державі запустили Стратегічну інвестиційну раду, яка створена для "визначення пріоритетів і підготовки єдиного портфеля публічних інвестиційних проєктів".

Також на зустрічі йшлося про потреби України у сфері розмінування — збільшення закупівлі обладнання, навчання персоналу та розвиток потенціалу протимінної діяльності.

Крім того, із французькою делегацією говорили про реалізацію урядових програм підтримки громадян і бізнесу — єОселя, «Доступні кредити 5-7-9%», програми грантів для малих та середніх підприємств, а також "Зроблено в Україні".