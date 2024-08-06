В Альпах під час підйому альпіністів обвалився лід, є загиблий

Під час підйому альпіністів на одній із вершин гірського масиву Монблан у французьких Альпах обвалився лід, пише BFMTV.

На горі Монблан-дю-Такуль у департаменті Верхня Савойя) обвалився серак – вертикальне льодовикове утворення.

Один альпініст загинув, ще чотири людини отримали поранення.

“Поруч на мотузках рухалися кілька партій альпіністів”, ‒ повідомили в префектурі. Йдеться приблизно про 15 осіб.

Серак впав приблизно о 3 ночі через природню причину.

Постраждалих евакуювали до лікарень. Ще десять людей залишилися неушкодженими.

У префектурі повідомили, що оцінка ситуації все ще є попередньою, і “район все ще охороняється”.

Альпіністи, які потрапили в аварію, піднімалися на Монблан по так званому маршруту “Три гори”, який проходив через Монблан-дю-Такюль, Мон-Модіт і Монблан. Цей маршрут трохи складніший за класичний маршрут, що забезпечує вихід на Монблан.

Місцеві гіди вже кілька років тому рекомендують не підніматися на Монблан влітку після 14 липня. Під впливом зміни клімату збільшується кількість серакових обвалів, які найбільше небезпечні у цю пору року.