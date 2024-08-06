Верховний суд США відмовився зупинити вирок Трампу у справі про виплату грошей порнозірці

Верховний суд США відхилив прохання штату Міссурі призупинити майбутній вирок Дональду Трампу суду у Нью-Йорку за звинуваченнями у справі про виплату грошей порнозірці, пише Reuters.

Суд залишив відповідну заборону на розголошення інформації до президентських виборів 5 листопада.

Рішення суддів було прийнято у відповідь на позов штату Міссурі, який стверджував, що справа проти Трампа порушує право виборців відповідно до Конституції США почути думку кандидата в президенти від Республіканської партії, коли він прагне повернутиcя у Білий дім.

Постанова Верховного суду не була підписана. Консервативні судді Кларенс Томас і Семюел Аліто вказали, що вони взялися б за справу Міссурі, але додали, що вони «не надаватимуть іншого послаблення (вироку, - ред.)”.

У травні Трампа визнали винним у фальсифікації ділових записів, щоб приховати виплату 130 000 доларів порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами в США 2016 року про сексуальні стосунки. За її словами, вони їх мали кілька років перед цим. Прокуратура заявила, що цей платіж мав підвищити шанси Трампа на виборах 2016 року, коли він переміг демократа Гілларі Клінтон.

Трамп, кандидат від Республіканської партії на цьогорічних виборах, заперечує факт сексу з Деніелс і пообіцяв оскаржити вирок після винесення вироку, запланованого на вересень.