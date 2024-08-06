Очолити тимчасовий уряд Бангладеш може нобелівський лауреат Мухаммед Юнус

Лідери студентського протесту вже поспілкувалися з Юнусом, і він погодився взяти на себе керівництво країною.

Організатори студентських протестів у Бангладеш заявили, що лауреат Нобелівської премії миру Мухаммед Юнус є їхнім кандидатом на посаду голови тимчасового уряду.

Як пише АР, про це вони оголосили через день після того, як прем’єр-міністерка країни Шейх Хасіна пішла у відставку і втекла із країни.

Нахід Іслам, організатор протестів, повідомив у відео в соціальних мережах, що лідери студентського протесту вже поспілкувалися з Юнусом, і він погодився очолити уряд, враховуючи поточну ситуацію в країні. Іслам додав, що незабаром протестувальники оголосять більше імен, які нинішнє керівництво країни не зможе ігнорувати.

Раніше Юнуса звинувачували у корупції та судили під час правління колишнього прем'єр-міністра. Він отримав Нобелівську премію в 2006 році після того, як став піонером мікрокредитування, і сказав, що звинувачення проти нього в корупції були мотивовані помстою.

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