Очолити тимчасовий уряд Бангладеш може нобелівський лауреат Мухаммед Юнус

Організатори студентських протестів у Бангладеш заявили, що лауреат Нобелівської премії миру Мухаммед Юнус є їхнім кандидатом на посаду голови тимчасового уряду.
Як пише АР, про це вони оголосили через день після того, як прем’єр-міністерка країни Шейх Хасіна пішла у відставку і втекла із країни.
Нахід Іслам, організатор протестів, повідомив у відео в соціальних мережах, що лідери студентського протесту вже поспілкувалися з Юнусом, і він погодився очолити уряд, враховуючи поточну ситуацію в країні. Іслам додав, що незабаром протестувальники оголосять більше імен, які нинішнє керівництво країни не зможе ігнорувати.
Раніше Юнуса звинувачували у корупції та судили під час правління колишнього прем'єр-міністра. Він отримав Нобелівську премію в 2006 році після того, як став піонером мікрокредитування, і сказав, що звинувачення проти нього в корупції були мотивовані помстою.
Що відбувалося у Бангладеш
- Країну сколихнули студентські протести проти системи квот, яка резервує понад половину посад на державній службі для певних груп, в тому числі для дітей ветеранів війни 1971 року проти Пакистану. За словами критиків, за цією системою проходять і діти проурядових груп.
- 19 липня протести загострилися, почалися сутички, у яких загинули люди. Країна опинилася без інтернету та зв'язку, оскільки уряд намагався силою зупинити протестувальників. Згодом навіть ввели комендантські годину.
- Після мітингів Верховний Суд знизив квоти, але демонстрації та заворушення не вщухли: бангладешці вимагали притягти до відповідальності винних за насильство.
- У організації протестів уряд звинуватив та заборонив ісламську партію Jamaat-e-Islami, її студентську організацію та інші суміжні організації, назвавши їх "войовничими та терористичними" організаціями.
- Пізніше ситуація у країні загострилася. За один день під час протестів загинули близько 100 людей. Мітингарі закликали прем'єр-міністра піти у відставку, а вона звинуватила їх у "саботажі" та відключила країні мобільний Інтернет.
- Вчора прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна пішла у відставку та вилетіла з країни, а головнокомандувач армії країни генерал Вакер-Уз-Заман, який обійняв посаду командувача армії лише 23 червня, оголосив про формування тимчасового уряду.