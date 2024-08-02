У Бангладеш після протестів заборонили ісламську партію

Партію звинуватили в розпалюванні насильства під час нещодавніх студентських протестів проти системи квот на державні посади

Сутички між студентами та поліцією у Бангладеш

У Бангладеш після масових протестів, у яких загинуло понад 200 осіб, заборонили ісламську партію Jamaat-e-Islami, її студентську організацію та інші суміжні організації, назвавши їх "войовничими та терористичними" організаціями.

Про це пише АР.

Прем'єр-міністерка Бангладеш Шейх Хасіна та її політичні партнери звинуватили Jamaat-e-Islami, її студентську організацію Islami Chhatra Shibir та інші пов'язані організації в розпалюванні насильства під час нещодавніх студентських протестів проти системи квот на державні посади. Перед цим вона заявила, що партія може «піти в підпілля» та вести деструктивну діяльність після заборони. Прем'єрка попередила, що в такому разі їх розглядатимуть як угруповання бойовиків.

Міністерство внутрішніх справ Бангладеш заявило, що заборону було введено відповідно до закону про боротьбу з тероризмом.

Очільник партії Шафікур Рахман назвав це рішення антиконституційним, і заперечив, що партія причетна до розпалювання насильства під час протестів.

Він звинуватив уряд у прагненні приховати власні злочини шляхом заборони Bangladesh Jamaat-e-Islami та Bangladesh Islami Chhatrashibir.