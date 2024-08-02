У Бангладеш після протестів заборонили ісламську партію

У Бангладеш після масових протестів, у яких загинуло понад 200 осіб, заборонили ісламську партію Jamaat-e-Islami, її студентську організацію та інші суміжні організації, назвавши їх "войовничими та терористичними" організаціями.
Про це пише АР.
Прем'єр-міністерка Бангладеш Шейх Хасіна та її політичні партнери звинуватили Jamaat-e-Islami, її студентську організацію Islami Chhatra Shibir та інші пов'язані організації в розпалюванні насильства під час нещодавніх студентських протестів проти системи квот на державні посади. Перед цим вона заявила, що партія може «піти в підпілля» та вести деструктивну діяльність після заборони. Прем'єрка попередила, що в такому разі їх розглядатимуть як угруповання бойовиків.
Міністерство внутрішніх справ Бангладеш заявило, що заборону було введено відповідно до закону про боротьбу з тероризмом.
Очільник партії Шафікур Рахман назвав це рішення антиконституційним, і заперечив, що партія причетна до розпалювання насильства під час протестів.
Він звинуватив уряд у прагненні приховати власні злочини шляхом заборони Bangladesh Jamaat-e-Islami та Bangladesh Islami Chhatrashibir.
- Раніше партію вже забороняли брати участь у національних виборах із 2013 року. Тоді суд постановив, що статут партії порушує національну конституцію, виступаючи проти секуляризму. Проте Jamaat-e-Islami не було заборонено вести політичну діяльність, зокрема проводити збори, мітинги та робити заяви.
- Через 10 років, у 2023 році рішення Високого суду підтвердили остаточно. Тоді ж партії заборонили брати участь у виборах або використовувати партійну символіку.
- Партія Jamaat-e Islami заснована у 1941 році.
- Історія партії має суперечливі сторінки, серед яких підозри у вбивствах та насильстві стосовно жінок під час визвольної війни 1971 року, до яких були причетними деякі лідери партії.
- Партія була заборонена після здобуття Бангладеш незалежності в 1971 році. Заборону зняли в 1976 році, через рік після того, як Рахман був убитий разом з більшістю членів його родини під час військового перевороту.
- Джамаат також забороняли у 1959 та 1964 роках у Пакистані.
- У 2001-2006 роках партія отримала два місця у кабінеті міністрів.