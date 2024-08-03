МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ливану

Тим, хто вже знаходиться у Лівані, радять покинути країну.

МЗС оновило рекомендації щодо перебування громадян України на території Ізраїлю та Лівану через погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

“МЗС рекомендує громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю до стабілізації обстановки. Тих, хто вже перебуває в Ізраїлі, закликаємо дотримуватися оновлених рекомендацій, опублікованих на сайті МЗС”, - йдеться у повідомленні.

Також громадянам України рекомендують утриматися від поїздок до територій, що межують з ліванським та сирійським кордоном, Смугою Гази та до територій Західного берегу річки Йордан.

Крім того, МЗС наполегливо рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації безпекової ситуації, а тим, хто перебувають в цій країні, залишити її територію.

МЗС рекомендує утриматися від поїздок до територій, що межують з сирійським кордоном, з ізраїльським кордоном, на південь від річки Літані, до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві поблизу Тріполі, Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх поблизу міста Сайда, Долини Бекаа та південного передмістя Бейрута, району Дахіє.