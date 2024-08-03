МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ливану

МЗС оновило рекомендації щодо перебування громадян України на території Ізраїлю та Лівану через погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході.
Про це повідомила пресслужба МЗС.
“МЗС рекомендує громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю до стабілізації обстановки. Тих, хто вже перебуває в Ізраїлі, закликаємо дотримуватися оновлених рекомендацій, опублікованих на сайті МЗС”, - йдеться у повідомленні.
Також громадянам України рекомендують утриматися від поїздок до територій, що межують з ліванським та сирійським кордоном, Смугою Гази та до територій Західного берегу річки Йордан.
Крім того, МЗС наполегливо рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації безпекової ситуації, а тим, хто перебувають в цій країні, залишити її територію.
МЗС рекомендує утриматися від поїздок до територій, що межують з сирійським кордоном, з ізраїльським кордоном, на південь від річки Літані, до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві поблизу Тріполі, Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх поблизу міста Сайда, Долини Бекаа та південного передмістя Бейрута, району Дахіє.
- Польська авіакомпанія LOT і німецька Lufthansa скасували рейси до Ізраїлю та Лівану, що мали відбутись у найближчі дні, через напружену ситуацію у регіоні.
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Скасування рейсів почалися після того, як 9 липня з території Лівану обстріляли контрольовані Ізраїлем Голанські висоти. На півдні країни базується підтримуване Іраном угруповання "Хезболла". Ракета влучила у футбольне поле, унаслідок загинуло 12 підлітків.
- Адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії. Атака може відбутися у найближчі дні.