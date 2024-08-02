NYT: США планують відправити авіацію на Близький Схід через погрози Ірану атакувати Ізраїль

Іран заздалегідь попередив про удар по Ізраїлю, щоб дати час США для переміщення додаткових бойових літаків і кораблів Військово-морських сил.

США готуються відправити бойову авіацію на Близький Схід через погрози Ірану атакувати Ізраїль найближчими днями, щоб помститися за смерть Ісмаїла Ганії цього тижня, пише The New York Times з посиланням на заяви американських чиновників.

Військовий посадовець на умовах анонімності заявив, що сили США на Близькому Сході вживають "необхідних заходів", щоб підвищити боєготовність і захистити американські війська та збройні сили союзників від будь-яких загроз з боку Ірану або угрупувань, підтримуваних Тегераном.

Кількість американських літаків, які відправлять на Близький Схід, ще не узгоджена. Також це питання окремо має погодити Ллойд Остін.

У джерелах додали, що будь-яка додаткова повітряна потужність може мати вирішальне значення. У квітні Іран випустив понад 300 безпілотників і ракет проти Ізраїлю, але лише декілька з них завдали незначної шкоди.

Тоді літаки ВПС США, що базуються в Йорданії та Саудівській Аравії, координували дії з винищувачами ВПС Франції, Йорданії та Великобританії, щоб збити понад 80 безпілотників.

Іран заздалегідь попередив про удар, давши Пентагону достатньо часу для переміщення додаткових бойових літаків і кораблів Військово-морських сил, у той час, як американське командування домовилося про доступ до повітряного простору для дії винищувачів і координувало батареї протиповітряної оборони на землі для захисту Ізраїлю.

Незрозуміло, чи матиме Ізраїль та його союзники стільки часу, щоб підготуватися до нових атак з боку Ірану, заявили офіційні особи США.

Адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

Пентагон і Центральне командування США проводять приготування подібні до тих, які вони робили перед нападом у квітні.

Речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що міжнародні партнери Ізраїлю посилили свої сили в регіоні, щоб допомогти протистояти можливому нападу.