Польська і німецька авіакомпанії скасували рейси до Ізраїлю та Лівану

Раніше про скасування рейсів оголосили також американські, австрійський та брюссельський перевізники.

Польська авіакомпанія LOT і німецька Lufthansa скасували рейси до Ізраїлю та Лівану, що мали відбутись у найближчі дні, через напружену ситуацію у регіоні.

Про це пише Європейська правда з посиланням на ЗМІ.

Усі пасажирські та вантажні перевезення Lufthansa з Ізраїлем призупиняють щонайменше до 8 серпня, а до Лівану ‒ до 12 серпня.

Польська LOT оголосила про скасування восьми рейсів з Варшави до Ізраїлю та Лівану в обох напрямках.

Під скасування потрапили рейси, що сполучають Варшаву з Тель-Авівом і Бейрутом на 2-4 серпня.

Раніше про скасування рейсів до цих двох країн оголосили також американські Delta і United Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines та деякі інші.