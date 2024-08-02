ГоловнаСвіт

Польська і німецька авіакомпанії скасували рейси до Ізраїлю та Лівану

Раніше про скасування рейсів оголосили також американські, австрійський та брюссельський перевізники.

Польська і німецька авіакомпанії скасували рейси до Ізраїлю та Лівану
Фото: kiyavia.com

Польська авіакомпанія LOT і німецька Lufthansa скасували рейси до Ізраїлю та Лівану, що мали відбутись у найближчі дні, через напружену ситуацію у регіоні.

Про це пише Європейська правда з посиланням на ЗМІ.

Усі пасажирські та вантажні перевезення Lufthansa з Ізраїлем призупиняють щонайменше до 8 серпня, а до Лівану ‒ до 12 серпня. 

Польська LOT оголосила про скасування восьми рейсів з Варшави до Ізраїлю та Лівану в обох напрямках. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Під скасування потрапили рейси, що сполучають Варшаву з Тель-Авівом і Бейрутом на 2-4 серпня. 

Раніше про скасування рейсів до цих двох країн оголосили також американські Delta і United Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines та деякі інші. 

  • Скасування рейсів почалися після того, як 9 липня з території Лівану обстріляли контрольовані Ізраїлем Голанські висоти. На півдні країни базується підтримуване Іраном угруповання "Хезболла". Ракета влучила у футбольне поле, унаслідок загинуло 12 підлітків.
  • Адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії. Атака може відбутися у найближчі дні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies