Польська і німецька авіакомпанії скасували рейси до Ізраїлю та Лівану

Польська авіакомпанія LOT і німецька Lufthansa скасували рейси до Ізраїлю та Лівану, що мали відбутись у найближчі дні, через напружену ситуацію у регіоні.
Про це пише Європейська правда з посиланням на ЗМІ.
Усі пасажирські та вантажні перевезення Lufthansa з Ізраїлем призупиняють щонайменше до 8 серпня, а до Лівану ‒ до 12 серпня.
Польська LOT оголосила про скасування восьми рейсів з Варшави до Ізраїлю та Лівану в обох напрямках.
Під скасування потрапили рейси, що сполучають Варшаву з Тель-Авівом і Бейрутом на 2-4 серпня.
Раніше про скасування рейсів до цих двох країн оголосили також американські Delta і United Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines та деякі інші.
- Скасування рейсів почалися після того, як 9 липня з території Лівану обстріляли контрольовані Ізраїлем Голанські висоти. На півдні країни базується підтримуване Іраном угруповання "Хезболла". Ракета влучила у футбольне поле, унаслідок загинуло 12 підлітків.
- Адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії. Атака може відбутися у найближчі дні.