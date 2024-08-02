Євросоюз виправдався за участь в інавгурації нового президента Ірану

Речник Європейської комісії Петер Стано на брифінгу для преси пояснив, чому блок надіслав свого представника на інавгурацію президента Ірану Масуда Пезешкіана попри геополітичне протистояння із ісламською державою.

Як цитує "Європейська правда", в ЄС існує погоджена політика "критичної взаємодії", яка передбачає "донесення до Ірану європейських меседжів та проблем, які існують між Євросоюзом та республікою".

При цьому у Брюсселі наголошують, що відносини з офіційним Тегераном перебувають "на дуже-дуже низькому рівні через порушення прав людини, затримання громадян ЄС та підтримку, яку Іран надає Росії в її агресії проти України".

ЄС також змушений продовжувати контакти з Іраном, оскільки є стороною у так званій "іранській ядерній угоді".

На інавгурації нового президента Ірану Євросоюз представляв заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Енріке Мора, який у 2019 році був присутнім і під час вступу на посаду попередника Пезешкіана Ебрагіма Раїсі.