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В російському Омську палає НПЗ

Пожежа сталася в омському мікрорайоні Нафтовики.

В російському Омську палає НПЗ
Фото: скріншот

У четвер, 1 серпня, на одному з найбільших російських НПЗ в Омську сталася масштабна пожежа. 

Про це повідомляють росЗМІ.

Відомо, що на території "Газпромнафта – Омський НПЗ" у районі Нефтяники в Омську сталося займання установки АВТ-10, призначеної для переробки нафти. 

Пожежу на нафтозаводі також підтвердили у МНС РФ. Площа загорання становить близько 300 квадратних метрів.

"У Нафтовиках справді сталася пожежа на території одного з підприємств. Наразі задіяні сили цього підприємства та сили МНС, – заявили там.

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