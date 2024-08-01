У четвер, 1 серпня, на одному з найбільших російських НПЗ в Омську сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляють росЗМІ.

Відомо, що на території "Газпромнафта – Омський НПЗ" у районі Нефтяники в Омську сталося займання установки АВТ-10, призначеної для переробки нафти.

Пожежу на нафтозаводі також підтвердили у МНС РФ. Площа загорання становить близько 300 квадратних метрів.

"У Нафтовиках справді сталася пожежа на території одного з підприємств. Наразі задіяні сили цього підприємства та сили МНС, – заявили там.