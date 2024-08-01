Ізраїль готується до відповіді Ірану на вбивства військового керівника "Хезболли" Фуада Шукра і лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії.

Сім авіакомпаній скасували рейси до Ізраїлю через загострення у відносинах з Іраном, пише Times of Israel.

Найближчі рейси до Ізраїлю скасували авіакомпанії Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines і Air India.

Напередодні літак авіакомпанії Lufthansa, який прямував з Мюнхена до Тель-Авіва спершу приземлився в Кіпрі, а згодом повернувся до Німеччини через те, що екіпаж відмовився летіти до Ізраїлю.

Також ізраїльські ЗМІ повідомили про скасування авірейсів FlyDubai.

Наразі близько 70 000 пасажирів перебувають в аеропорту імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві, деякі з них намагаються встигнути на останні рейси з країни на випадок подальших скасувань, а інші скасовують свої рейси через побоювання, що не зможуть повернутися в країну.

Скасування рейсів відбуваються в той час, коли Ізраїль готується до відповіді на вбивства військового керівника "Хезболли" Фуада Шукра в Бейруті і лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані.