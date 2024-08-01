У Молдові стартував передвиборчий період: обиратимуть президента та голосуватимуть за євроінтеграцію

У Молдові розпочався період перед виборами президента та референдумом про євроінтеграцію, призначеними на 20 жовтня.

Про це пише Newsmaker.

У ЦВК зазначили, що реєстрація та збір підписів на підтримку кандидатів у президенти розпочнеться 21 серпня.

Виборчий період триває до дня затвердження результатів виборів, але не може перевищувати 120 днів. У передвиборчий період ЦВК координуватиме роботу виборчих органів, реєструватиме ініціативні групи та кандидатів у президенти. Також за цей час організують роботу виборчих дільниць, оновлюватимуть та публікуватимуть списки виборців. Крім того, цей же період включає проведення самих виборів, підрахунок голосів та визнання виборів такими, що відбулися.

Виборча кампанія розпочнеться 20 вересня 2024 року.

Президентські вибори та референдум про вступ Молдови до ЄС відбудуться 20 жовтня.

Раніше про намір брати участь у виборах офіційно оголосили чинна президентка Майя Санду, колишній міністр закордонних справ та європейської інтеграції Тудор Ульяновський, колишній лідер партії «Платформа Гідність і правда» (DA) Андрій Нестасе, лідер ЛДПМ та колишній прем'єр Влад Філат та колишній прем'єр-міністр Іон Кіку, який очолює партію «Розвитку та об'єднання Молдови» (PDCM), колишній генпрокурор Олександр Стояногло, журналістка Наталія Морар, колишній прем'єр-міністр Василь Тарльов, екс-міністр оборони Валерій Плешка та екс-прокурор Вікторія Фуртуне.