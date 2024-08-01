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Ізраїль підтвердив смерть другої людини у верхівці ХАМАСу

ЦАХАЛ атакував Мохаммеда Дейфа 13 липня.

Ізраїль підтвердив смерть другої людини у верхівці ХАМАСу
Мохаммед Дейф
Фото: EPA/UPG

Ізраїль підтвердив смерть Мохаммеда Дейфа ‒ другої людини у верхівці терористичного угруповання ХАМАС, унаслідок удару по Смузі Гази 13 липня.

Про це пише Bloomberg.

Раніше військові заявляли, що він “майже напевно загинув” внаслідок атаки ЦАХАЛу в місті Хан-Юніс. ХАМАС заперечував, що Дейф загинув, і заявив, що операція Ізраїлю проти нього забрала життя ще близько 100 людей.

Дейф став ключовою метою для прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Бойовик вважається одним з ключових планувальників вторгнення ХАМАСу 7 жовтня на південь Ізраїлю, під час якого бойовики вбили 1200 осіб та взяли 250 заручників. Уряд пообіцяв ліквідувати всіх високопосадовців угруповання.

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Ізраїль зробив заяву про його смерть після вбивства в середу вранці політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганія.

Головний лідер ХАМАСу Яхья Сінвар досі перебуває на свободі в Газі.

Майже 40 000 палестинців загинули відтоді, як Ізраїль почав наступ у відповідь на Смугу Гази, повідомляє тамтешнє міністерство охорони здоров'я, кероване ХАМАСом.

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