Через вбивства у Саутпорті протести ультраправих відбулися у Лондоні. Стармер радиться з керівниками поліції

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер викликав керівників поліції на термінову зустріч після того, як сутички між ультраправими протестувальниками та офіцерами поширилися на Вестмінстер ‒ урядовий район Лондона, пише Politico.

Понад 100 демонстрантів заарештували після жорстоких зіткнень біля парламенту. Протести у столиці відбулися після нападу на дитячий танцювальний клуб у місті Саутпорт ‒ за 27 км від Ліверпуля. Жертвами атаки стали три дівчинки.

Over 100 people have been arrested for offences including violent disorder, assault on an emergency worker, and breach of protest conditions.



Some officers suffered minor injuries. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) July 31, 2024

Протестувальник кинули фаєри у ворота Даунінг-стріт ‒ резиденцію та офіс британського прем'єр-міністра, а також до статуї колишнього прем'єр-міністра Уїнстона Черчілля. Вони атакували поліцейських пивними банками та скляними пляшками, внаслідок чого деякі зазнали легких травм.

Додамо, після нападу загинули Елсі Дот Стенкомб (7 років), Еліс Дасільва Агіар (9 років) і Бебі Кінг (6 років). За підозрою у їхніх вбивствах затримали 17-річного хлопця. Підлітку також загрожує обвинувачення у 10 замахах на вбивство.

Фото: BBC/Family pictures Після нападу загинули Елсі Дот Стенкомб, Еліс Дасільва Агіар і Бебі Кінг.