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Через вбивства у Саутпорті протести ультраправих відбулися у Лондоні. Стармер радиться з керівниками поліції

Затримали 100 демонстрантів.

Через вбивства у Саутпорті протести ультраправих відбулися у Лондоні. Стармер радиться з керівниками поліції
Британський прем'єр-міністр Кір Стармер відвідав Саутпорт після смертельної атаки
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер викликав керівників поліції на термінову зустріч після того, як сутички між ультраправими протестувальниками та офіцерами поширилися на Вестмінстер ‒ урядовий район Лондона, пише Politico.

Понад 100 демонстрантів заарештували після жорстоких зіткнень біля парламенту. Протести у столиці відбулися після нападу на дитячий танцювальний клуб у місті Саутпорт ‒ за 27 км від Ліверпуля. Жертвами атаки стали три дівчинки.

Протестувальник кинули фаєри у ворота Даунінг-стріт ‒ резиденцію та офіс британського прем'єр-міністра, а також до статуї колишнього прем'єр-міністра Уїнстона Черчілля. Вони атакували поліцейських пивними банками та скляними пляшками, внаслідок чого деякі зазнали легких травм.

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Додамо, після нападу загинули Елсі Дот Стенкомб (7 років), Еліс Дасільва Агіар (9 років) і Бебі Кінг (6 років). За підозрою у їхніх вбивствах затримали 17-річного хлопця. Підлітку також загрожує обвинувачення у 10 замахах на вбивство.

Після нападу загинули Елсі Дот Стенкомб, Еліс Дасільва Агіар і Бебі Кінг.
Фото: BBC/Family pictures
Після нападу загинули Елсі Дот Стенкомб, Еліс Дасільва Агіар і Бебі Кінг.

  • Раніше заворушення спалахнули в графстві Мерсісайд через кілька годин після вечора вшанування пам'яті жертв убивства у Суатопорті. Заворушення почалися біля мечеті, під час яких поліцейських закидали цеглою, підпалили поліцейський фургон. Постраждали 50 правоохоронців.
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