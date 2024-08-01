Президент Німеччини згадав про Україну у промові на річницю Варшавського повстання

Франк-Вальтер Штайнмаєр став лише другим главою ФРН, якого запросили на церемонію пам'яті.

У Польщі розпочалися меморіальні заходи на честь 80-річчя Варшавського повстання - спроби руху опору звільнити столицю від нацистських загарбників, яка завершилася масовими вбивствами містян.

Як пише Deutsche Welle, лише вдруге за весь час на церемонію пам'яті запросили президента Німеччини. Після Романа Герцога у 1994 році такої честі був удостоєний Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Політик зустрівся у Варшаві з тими, хто зміг пережити придушення повстання. У розмові він назвав ті події "одними з найкривавіших в історії польського та німецького народів і, безумовно, одними з найгероїчніших для Польщі".

Штайнмаєр заявив, що не існує слів, які б описали жахи, через які були змушені пройти містяни упродовж двох місяців повстання. Політик попросив вибачення у поляків від імені німецького народу: "Я радий, що ми стали хорошими сусідами. Враховуючи усе пережите, це фактично диво, за яке ми можемо лише бути вдячними".

Бундеспрезидент також згадав про Україну: "Ніхто в Європі зараз не бореться так відважно, як українці. Вони протистоять брутальному агресору, який викликає відразу. Поляки та німці солідарні з українським народом".