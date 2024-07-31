Латвія передасть ще одну партію дронів та іншої військової допомоги для українських бійців

До відправлення в Україну Латвія підготувала нову партію допомоги для військових, зокрема, дрони.
Про це повідомило посольство України у Латвії.
Цю допомогу придбали на кошти, зібрані на благодійній платформі STOPIFY. У переліку - 38 FPV-дронів, генератори, зарядні батареї, камери відеоспостереження, комунікаційне та інше обладнання для виконання поставлених завдань.
Допомогу отримають Державна прикордонна служба і тренувальний центр одного з батальйонів безпілотних систем Десантно-штурмових військ ЗСУ.
- Латвійське міністерство закордонних справ передасть нашій державі сто безпілотників, які придбали завдяки благодійному забігу очільниці відомства Байби Браже.
- До речі, Латвія – один із лідерів коаліції дронів для України: вона обіцяла виділити на безпілотники 20 мільйонів євро.