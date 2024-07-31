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Латвія передасть ще одну партію дронів та іншої військової допомоги для українських бійців

БпЛА придбали за кошти, зібрані на благодійній платформі STOPIFY.

Латвія передасть ще одну партію дронів та іншої військової допомоги для українських бійців
Дрони від Латвії
Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia

До відправлення в Україну Латвія підготувала нову партію допомоги для військових, зокрема, дрони.

Про це повідомило посольство України у Латвії.

Цю допомогу придбали на кошти, зібрані на благодійній платформі STOPIFY. У переліку - 38 FPV-дронів, генератори, зарядні батареї, камери відеоспостереження, комунікаційне та інше обладнання для виконання поставлених завдань. 

Допомогу отримають Державна прикордонна служба і тренувальний центр одного з батальйонів безпілотних систем Десантно-штурмових військ ЗСУ.

  • Латвійське міністерство закордонних справ передасть нашій державі сто безпілотників, які придбали завдяки благодійному забігу очільниці відомства Байби Браже.
  • До речі, Латвія – один із лідерів коаліції дронів для України: вона обіцяла виділити на безпілотники 20 мільйонів євро. 
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