Латвія передасть ще одну партію дронів та іншої військової допомоги для українських бійців

БпЛА придбали за кошти, зібрані на благодійній платформі STOPIFY.

До відправлення в Україну Латвія підготувала нову партію допомоги для військових, зокрема, дрони.

Про це повідомило посольство України у Латвії.

Цю допомогу придбали на кошти, зібрані на благодійній платформі STOPIFY. У переліку - 38 FPV-дронів, генератори, зарядні батареї, камери відеоспостереження, комунікаційне та інше обладнання для виконання поставлених завдань.

Допомогу отримають Державна прикордонна служба і тренувальний центр одного з батальйонів безпілотних систем Десантно-штурмових військ ЗСУ.