З вересня Китай заборонить експорт дронів, які можна використовувати у військових цілях

У міністерстві торгівлі Китаю заявили про заборону експорту усіх цивільних безпілотних літальних апаратів, які можуть використовуватися у військових цілях або в терористичній діяльності. Також деякі функції безпілотних літальних апаратів будуть обмежені.
Про це пише АР.
Імовірно, причиною такого кроку є неодноразова критика Заходу через позицію Китаю щодо російського вторгнення в Україну.
Як йдеться у матеріалі, Китай також вирішив запобігти використанню безпілотників у «розповсюдженні зброї масового знищення», додавши, що інфрачервоні лазери-указки та високоточне інерціальне вимірювальне обладнання теж внесуть до списку експортного контролю.
Ці зміни доповнюють перелік, опублікований минулого року. Норми набудуть чинності 1 вересня.Китайська компанія DJI Technology Co. є одним із провідних світових виробників дронів.
- Нещодавно Дмитро Кулеба відвідав Гонконг і закликав закрити Росії шляхи для обходу санкцій.
- ЗМІ та урядова розвідка США часто повідомляли, що Росія закуповує безпілотники у Китаю для військового використання.
- Зокрема, у квітні у ЗМІ писали про те, що продані Китаєм товари до Росії масово почали використовуватися проти України.
- Також пишуть, що обидві країни працюють над спільним виробництвом безпілотних літальних апаратів.
- За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Китай є четвертим у світі експортером зброї після США, Франції та Росії.
- Основна частина його експорту припадала на Пакистан, також країна продавала зброю в країни Азії та Африки.