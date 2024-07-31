З вересня Китай заборонить експорт дронів, які можна використовувати у військових цілях

Також деякі функції безпілотних літальних апаратів будуть обмежені.

У міністерстві торгівлі Китаю заявили про заборону експорту усіх цивільних безпілотних літальних апаратів, які можуть використовуватися у військових цілях або в терористичній діяльності. Також деякі функції безпілотних літальних апаратів будуть обмежені.

Про це пише АР.

Імовірно, причиною такого кроку є неодноразова критика Заходу через позицію Китаю щодо російського вторгнення в Україну.

Як йдеться у матеріалі, Китай також вирішив запобігти використанню безпілотників у «розповсюдженні зброї масового знищення», додавши, що інфрачервоні лазери-указки та високоточне інерціальне вимірювальне обладнання теж внесуть до списку експортного контролю.

Ці зміни доповнюють перелік, опублікований минулого року. Норми набудуть чинності 1 вересня.Китайська компанія DJI Technology Co. є одним із провідних світових виробників дронів.