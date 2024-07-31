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З вересня Китай заборонить експорт дронів, які можна використовувати у військових цілях

Також деякі функції безпілотних літальних апаратів будуть обмежені. 

З вересня Китай заборонить експорт дронів, які можна використовувати у військових цілях
Фото: pixabay

У міністерстві торгівлі Китаю заявили про заборону експорту усіх цивільних безпілотних літальних апаратів, які можуть використовуватися у військових цілях або в терористичній діяльності. Також деякі функції безпілотних літальних апаратів будуть обмежені. 

Про це пише АР. 

Імовірно, причиною такого кроку є неодноразова критика Заходу через позицію Китаю щодо російського вторгнення в Україну. 

Як йдеться у матеріалі, Китай також вирішив запобігти використанню безпілотників у «розповсюдженні зброї масового знищення», додавши, що інфрачервоні лазери-указки та високоточне інерціальне вимірювальне обладнання теж внесуть до списку експортного контролю.

Ці зміни доповнюють перелік, опублікований минулого року. Норми набудуть чинності 1 вересня.Китайська компанія DJI Technology Co.  є одним із провідних світових виробників дронів.

  • Нещодавно Дмитро Кулеба відвідав Гонконг і закликав закрити Росії шляхи для обходу санкцій.
  • ЗМІ та урядова розвідка США часто повідомляли, що Росія закуповує безпілотники у Китаю для військового використання. 
  • Зокрема, у квітні у ЗМІ писали про те, що продані Китаєм товари до Росії масово  почали використовуватися проти України. 
  • Також пишуть, що обидві країни працюють над спільним виробництвом безпілотних літальних апаратів.
  • За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Китай є четвертим у світі експортером зброї після США, Франції та Росії. 
  • Основна частина його експорту припадала на Пакистан, також країна продавала зброю в країни Азії та Африки.
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