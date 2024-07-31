Міністр оборони Ізраїлю: не шукаємо ескалації війни, але готові до всіх сценаріїв

Убивство топпосадовця ХАМАС уряд поки офіційно він не коментував.

Міністр оборони Ізраїлю Іов Галант заявив, що його держава не шукає ескалації війни, але готова до всіх сценаріїв, пише The Guardian. Коментар пролунав на тлі убивства в Ірані одного з лідерів ХАМАСу Ісмаїла Ганія.

Прямих офіційних коментарів щодо убивства Ганії ізраїльський уряд не робив, але цю тему коментували в соцмережах окремі міністри. Палестинці на Західному березі річки Йордан засудили вбивство, але запевнили, що це мало вплине на ісламістський рух.

Палестинські угруповання закликали до загального страйку на Західному березі, а президент Палсетини Махмуд Аббас, чия фракція ФАТХ є суперником ХАМАС, засудив убивство.

Західний берег керується ФАТХ, але підтримка ХАМАС там є достатньо сильною, про що свідчать опитування.