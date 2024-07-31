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Міністр оборони Ізраїлю: не шукаємо ескалації війни, але готові до всіх сценаріїв

Убивство топпосадовця ХАМАС уряд поки офіційно він не коментував. 

Міністр оборони Ізраїлю: не шукаємо ескалації війни, але готові до всіх сценаріїв
Фото: EPA

Міністр оборони Ізраїлю Іов Галант заявив, що його держава не шукає ескалації війни, але готова до всіх сценаріїв, пише The Guardian. Коментар пролунав на тлі убивства в Ірані одного з лідерів ХАМАСу Ісмаїла Ганія.

Прямих офіційних коментарів щодо убивства Ганії ізраїльський уряд не робив, але цю тему коментували в соцмережах окремі міністри.  Палестинці на Західному березі річки Йордан засудили вбивство, але запевнили, що це мало вплине на ісламістський рух.

Палестинські угруповання закликали до загального страйку на Західному березі, а президент Палсетини Махмуд Аббас, чия фракція ФАТХ є суперником ХАМАС, засудив убивство. 

Західний берег керується ФАТХ, але підтримка ХАМАС там є достатньо сильною, про що свідчать опитування.

  • Ганія був політичним лідером ХАМАС, до 2014 року очолював уряд Палестини. Його вбили під час візиту до Тегерана на інавгурацію нового президента. 
  • Ізраїль офіційно не заявляв про свою причетність. У квітні ізраїльські сили вбили синів Ганії, також пов'язаних з ХАМАС. 
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