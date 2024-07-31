У ЄС кажуть про “велику кількість” повідомлень про насильство на кордонах блоку

Йдеться про іцниденти з біженцями за участі біженців на Балканах, у Середземному морі та Ла-Манші.

Агентство з основних прав ЄС (Fundamental Rights Agency ‒ FRA) закликає до додаткових розслідувань імовірних порушень прав людини щодо мігрантів і біженців владою на кордонах ЄС, зокрема на Балканах, у Середземному морі та Ла-Манші.

Про це пише BBC.

Агентство заявило, що попри “велику кількість достовірних повідомлень” про загибель людей і ймовірне жорстоке поводження на сухопутних і морських кордонах ЄС розслідувань ведеться дуже мало.

Зазначається, що звинувачення в “серйозних і небезпечних для життя порушеннях прав людини” включають фізичне насильство, нездатність врятувати людей, які потрапили в біду, і примусове розлучення сімей.

FRA повідомило, що жертви рідко повідомляють про такі інциденти в поліцію, оскільки вони перебувають у вразливій ситуації.

У Франції одна громадянська організація заявила, що лише один з 10 випадків, про які їм повідомили в Кале, призвів до подання скарги.

Юристи та громадські організації пояснюють, що жертви часто не бажають подавати скарги, тому що вони не довіряють владі або тому, що налякані можливим негативним впливом на їхні процедури надання притулку. Інші сказали, що контрабандисти радять людям не повідомляти про інциденти.

Один інцидент стався в жовтні 2022 року, коли “французька поліція зупинила дитину без супроводу, яка ховалася у вантажівці, що прямувала до Сполученого Королівства”. Потім волонтери знайшли дитину без свідомості з розбитим черепом. Вони повідомили про випадок прокурору міста Булонь-сюр-Мер. Але за інформацією FRA, коли слідчі спробували зв’язатися з дитиною через місяць, “вона виїхала до Сполученого Королівства, і її не вдалося знайти”.