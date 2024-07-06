Стармер скасував план депортації шукачів притулку до Руанди, ‒ ЗМІ

Водночас новий британський прем'єр сам перебуватиме під тиском, щоб знайти спосіб зупинити десятки тисяч людей, які прибувають до Сполученого Королівства через Ла-Манш з Франції.

Новообраний прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер скасував план депортації шукачів притулку до Руанди у перший день роботи.

Про це Telegraph розповіли джерела в Лейбористській партії, пише Reuters.

План, згідно з яким яким мігрантів, які нелегально прибули до Сполученого Королівства, відправляли до африканської країни, “фактично мертвий”.

Раніше Стармер пообіцяв скасувати міграційну політику консерваторів, але оскільки міграція є ключовим питанням виборів, він сам буде під тиском, щоб знайти спосіб зупинити десятки тисяч людей, які прибувають через Ла-Манш з Франції на невеликих човнах.