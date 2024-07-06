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Стармер скасував план депортації шукачів притулку до Руанди, ‒ ЗМІ

Водночас новий британський прем'єр сам перебуватиме під тиском, щоб знайти спосіб зупинити десятки тисяч людей, які прибувають до Сполученого Королівства через Ла-Манш з Франції.

Стармер скасував план депортації шукачів притулку до Руанди, ‒ ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Новообраний прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер скасував план депортації шукачів притулку до Руанди у перший день роботи.

Про це Telegraph розповіли джерела в Лейбористській партії, пише Reuters.

План, згідно з яким яким мігрантів, які нелегально прибули до Сполученого Королівства, відправляли до африканської країни, “фактично мертвий”.

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Раніше Стармер пообіцяв скасувати міграційну політику консерваторів, але оскільки міграція є ключовим питанням виборів, він сам буде під тиском, щоб знайти спосіб зупинити десятки тисяч людей, які прибувають через Ла-Манш з Франції на невеликих човнах.

  • У травні Стармер пообіцяв “розгромити банди”, які доставляють прохачів притулку до Великої Британії на човнах. Він заявив, що лейбористський уряд найме сотні співробітників правоохоронних органів і використовуватиме антитерористичні повноваження для переслідувань цих банд.
  • Стармер назвав план консерваторів щодо депортацію прохачів притулку в африканську Руанду марною тратою. За його словами, лейбористи працюватимуть з європейськими партнерами, щоб зруйнувати бізнес-модель контрабандистів.
  • Наприкінці квітня вже експрем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що перший авіарейс із шукачами притулку до Руанди вилетить через 10-12 тижнів, тобто у липні.
  • Схема Руанди була вперше запропонована експрем’єром Борисом Джонсоном два роки тому як спосіб утримати людей від небезпечних подорожей через Ла-Манш. Але її розкритикували опозиційні партії, благодійні організацій і навіть його власні урядовці, тому тоді жоден рейс не вилетів.
  • Сполучене Королівство і Руанда уклали угоди про переселення нелегальних мігрантів у квітні 2022. Після цього у червні через рішення Європейського суду з прав людини скасували перший авіарейс, яким влада хотіла вислати в Руанду 30 нелегальних мігрантів.
  • У листопаді минулого року Верховний суд Великої Британії також визнав план незаконним.
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