Стармер скасував план депортації шукачів притулку до Руанди, ‒ ЗМІ

Новообраний прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер скасував план депортації шукачів притулку до Руанди у перший день роботи.
Про це Telegraph розповіли джерела в Лейбористській партії, пише Reuters.
План, згідно з яким яким мігрантів, які нелегально прибули до Сполученого Королівства, відправляли до африканської країни, “фактично мертвий”.
Раніше Стармер пообіцяв скасувати міграційну політику консерваторів, але оскільки міграція є ключовим питанням виборів, він сам буде під тиском, щоб знайти спосіб зупинити десятки тисяч людей, які прибувають через Ла-Манш з Франції на невеликих човнах.
- У травні Стармер пообіцяв “розгромити банди”, які доставляють прохачів притулку до Великої Британії на човнах. Він заявив, що лейбористський уряд найме сотні співробітників правоохоронних органів і використовуватиме антитерористичні повноваження для переслідувань цих банд.
- Стармер назвав план консерваторів щодо депортацію прохачів притулку в африканську Руанду марною тратою. За його словами, лейбористи працюватимуть з європейськими партнерами, щоб зруйнувати бізнес-модель контрабандистів.
- Наприкінці квітня вже експрем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що перший авіарейс із шукачами притулку до Руанди вилетить через 10-12 тижнів, тобто у липні.
- Схема Руанди була вперше запропонована експрем’єром Борисом Джонсоном два роки тому як спосіб утримати людей від небезпечних подорожей через Ла-Манш. Але її розкритикували опозиційні партії, благодійні організацій і навіть його власні урядовці, тому тоді жоден рейс не вилетів.
- Сполучене Королівство і Руанда уклали угоди про переселення нелегальних мігрантів у квітні 2022. Після цього у червні через рішення Європейського суду з прав людини скасували перший авіарейс, яким влада хотіла вислати в Руанду 30 нелегальних мігрантів.
- У листопаді минулого року Верховний суд Великої Британії також визнав план незаконним.