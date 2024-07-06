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Естонські ЗРК "Mistral" та ракети до них вже в Україні

Естонія передала Україні додаткові зенітно-ракетні установки.

Естонські ЗРК "Mistral" та ракети до них вже в Україні
ракета Mistral
Фото: Міноборони Естонії, "Х"

Передані Естонією ЗРК і ракети малої дальності типу "Mistral" вже доставлені в Україну. 

Про це заявили у Міноборони Естонії у мережі "Х".

"Надані Естонією ЗРК і ракети малої дальності "Mistral" доставлені в Україну. Продовжуймо підтримувати Україну у боротьбі за свободу", — ідеться у повідомленні. 

За інформацією "Мілітарного", ЗРК Mistral — переносний зенітно-ракетний комплекс, що призначений для ураження цілей на малих висотах — на кшталт гелікоптера та літака. Цей комплекс активно постачають на експорт, він перебуває на озброєнні у багатьох країнах світу.

Його розробили у Франції й вже у 1987 році прийняли на озброєння сухопутних військ країни. У 2000 році було розроблено модернізований зразок — Mistral 2, а пізніше й Mistral 3. Його зенітні керовані ракети ближнього радіуса дії оснащені інфрачервоною головкою самонаведення, що дозволяє вражати повітряні цілі з тепловою сигнатурою.

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