Американська розвідка заявляє, що війна в Газі сприяє вербуванню нових терористів

Роль Сполучених Штатів у кампанії Ізраїлю проти ХАМАСу обурила та об'єднала терористичні організації по всьому світу.

В американській розвідці заявили, що ескалація на Близькому Сході, а саме війна в Смузі Гази між Ізраїлем та ХАМАС спонукала до вербування терористів, пише The Washington Post.

Керівник розвідки Держдепартаменту США попереджає, що війна в Газі сприяє вербуванню терористичних організацій і підбадьорює "дійових осіб", розлючених постійною підтримкою Ізраїля з боку Сполучених Штатів.

Напад на Ізраїль 7 жовтня на чолі терористів ХАМАС "був, є і буде подією для багатьох поколінь, яку терористичні організації на Близькому Сході та в усьому світі використовують як можливість вербування", – сказав помічник держсекретаря з розвідки та дослідження Бретт Хольмгрен.

"Ми вже бачили, як певною мірою це відбувається в Європі", — сказав Хольмгрен, маючи на увазі арешти осіб у Німеччині та Нідерландах, звинувачених у підготовці нападів на єврейські об'єкти.

Хольмгрен керував розвідувальним бюро Державного департаменту, яке було залучено до війни в Україні та Секторі Гази, а також до зростаючої кількості загроз з боку великих держав, таких як Китай і Росія, і терористичних організацій, таких як Аль-Каїда та філії Ісламської держави.