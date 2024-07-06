Байден заявив, що змусити його зняти кандидатуру може "тільки Всевишній Господь"

Президент США твердо переконаний у тому, що жоден інший демократ не переможе Трампа.

Американський телеканал ABC News оприлюднив довгоочікуване 22-хвилинне інтерв'ю з президентом Джо Байденом про його дебати проти Дональда Трампа та подальші плани Демократичної партії. Журналісти переконують, що запис в етері транслювався без додаткового монтажу чи редагування.

Як пише Reuters, Байден визнав поганий виступ на дебатах і пояснив, що "не дослухався до власних інстинктів щодо підготовки". Він також зізнався, що почувався дуже втомленим і попросив своїх лікарів зробити тест на Covid-19, який виявився негативним. Проте застуда дошкуляла політику і заважала говорити гучніше й чіткіше.

Попри це, господар Білого дому має твердий намір йти до кінця і продовжувати президентські перегони. Байден заявив, що він не вважає когось з однопартійців більш кваліфікованим для посади номер один. А на питання, чи здатен хтось змусити його передумати, сказав, що це може зробити "лише Всевишній Господь".

Соцопитування, які вказують на перевагу Трампа після дебатів, Байден вважає "неточними". Що ж до звинувачень у втраті розумових здібностей, президент сказав, що проходить когнітивний тест "щодня, тому що вся моя робота - це тест".