Україна може отримати від Болгарії 80 млн євро

Пропозиція прозвучала на тлі підготовки країни до саміту НАТО у Вашингтоні.

Болгарія, готуючись до саміту НАТО у Вашингтоні, може виділити Україні 80 млн євро допомоги.

Про це повідомив під час дискусій у парламенті виконувач обов'язків прем'єр-міністра Димитар Главчев, передає Novinite.

Главчев пояснив, що допомога Болгарії не означатиме перетворення країни на "необмеженого донора" для Києва.

Перед цим лідер партії ГЄРБ Бойко Борисов підкреслив позицію Болгарії щодо негрошових внесків. Він сказав, що такі міжнародні саміти є платформами, де держави-члени, кожна з яких має свої власні перспективи, взаємодіють як партнери.

Борисов визнав, що зусилля Болгарії в цьому плані цінуються і підтримав інвестиції та промислове партнерство з Україною, оскільки це принесе користь його державі.