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Сунак пішов у відставку з поста прем’єра, а пізніше залишить посаду очільника Консервативної партії

Лідер лейбористів Кір Стармер стане прем'єр-міністром Великої Британії після зустрічі з королем. 

Сунак пішов у відставку з поста прем’єра, а пізніше залишить посаду очільника Консервативної партії
Ріші Сунак
Фото: EPA/UPG

Консерватор Ріші Сунак йде у відставку з поста прем'єр-міністра, про що він повідомив Королю Чарльзу, пише BBC.

У заключній промові на Даунінг-стріт Сунак сказав, що він також залишить посаду лідера Консервативної партії, але не відразу

“Я почув ваш гнів”, ‒ сказав він після катастрофічної для його партії ночі.

“Я віддав цій роботі усі свої сили. Але ви послали чіткий сигнал, і має значення лише ваша думка. Це важкий день, але я залишаю цю роботу, мавши честь бути прем'єр-міністром найкращої країни у світі”, ‒ зазначив Сунак у допис на соцплатформі X.

Водночас лідер лейбористів Кір Стармер стане прем'єр-міністром після зустрічі з королем. Очікується, що після візиту до Букінгемського палацу він звернеться до британців приблизно о 14:20 за київським часом.

Незабаром Стармер призначить новий кабінет міністрів. Йому потрібно заповнити дві “прогалини” після поразки кількох членів його тіньового кабінету.

  • Після 14 років правління консерваторів лейбористи переконливо перемогли на загальних виборах.
  • Серед найвідоміших “жертв” консерваторів є колишня прем’єр-міністерка Ліз Трасс.
  • За результатами у всіх парламентських округах, крім двох, лейбористи отримали 412 місць ‒ цей результат можна порівняти з тріумфом Тоні Блера в 1997 році.
  • Стармер стане четвертим прем'єр-міністром країни менше ніж за два роки.
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