Сунак пішов у відставку з поста прем’єра, а пізніше залишить посаду очільника Консервативної партії

Консерватор Ріші Сунак йде у відставку з поста прем'єр-міністра, про що він повідомив Королю Чарльзу, пише BBC.

У заключній промові на Даунінг-стріт Сунак сказав, що він також залишить посаду лідера Консервативної партії, але не відразу

“Я почув ваш гнів”, ‒ сказав він після катастрофічної для його партії ночі.

“Я віддав цій роботі усі свої сили. Але ви послали чіткий сигнал, і має значення лише ваша думка. Це важкий день, але я залишаю цю роботу, мавши честь бути прем'єр-міністром найкращої країни у світі”, ‒ зазначив Сунак у допис на соцплатформі X.

I have given this job my all. But you have sent a clear message, and yours is the only judgement that matters.



This is a difficult day, but I leave this job honoured to have been Prime Minister of the best country in the world.https://t.co/EhNsfIaGWM — Rishi Sunak (@RishiSunak) July 5, 2024

Водночас лідер лейбористів Кір Стармер стане прем'єр-міністром після зустрічі з королем. Очікується, що після візиту до Букінгемського палацу він звернеться до британців приблизно о 14:20 за київським часом.

Незабаром Стармер призначить новий кабінет міністрів. Йому потрібно заповнити дві “прогалини” після поразки кількох членів його тіньового кабінету.