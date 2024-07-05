Зеленський привітав Стармера і лейбористів з перемогою на виборах

Президент України з нетерпінням чекає на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства.

Президент України Володимир Зеленський привітав Лейбористську партію Великої Британії та її лідера Кіра Стармера з переконливою перемогою на виборах.

“Україна та Велика Британія були й залишатимуться надійними союзниками. Ми продовжимо захищати і просувати наші спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах”, ‒ написав Зеленський на соцплатформі X.

Він побажав новому уряду успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Сполученого Королівства на світовій арені.

“З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства та відновленням міжнародного миру й безпеки”, ‒ додав український президент.

Переконлива перемога лейбористів

Лейбористська партія на чолі із сером Кіром Стармером отримала більшість голосів у Палаті громад за підсумками дострокових парламентських виборів. Це означає кінець 14-річного правління консерваторів у Великій Британії, очільник уряду Ріші Сунак визнав поразку, пише BBC.

Підрахунок голосів завершили ще не у всіх виборчих округах, але лейбористи вже офіційно перемогли у 381 з них, що забезпечує їм комфортну більшість у 650-місцевій палаті.

Прогноз на основі екзитполу, опублікований одразу після закінчення голосування ввечері у четвер, передбачав, що у підсумку лейбористи матимуть 410 місць.

Кір Стармер і міністерка фінансів у тіньовому уряді Рейчел Рівз, якій пророкують другу за значимістю посаду в майбутньому уряді, впевнено перемогли у своїх округах.

У короткій промові після оголошення результатів Стармер, зокрема, сказав: "Зміни починаються прямо тут, тому що це ваша демократія, ваша спільнота, ваше майбутнє. Ви проголосували. Тепер настав час нам виконувати обіцянки".

Фото: BBC

Більше про Кіра Стармера

61-річний лідер лейбористів часто називає себе “вихідцем із робітничого класу” Окстеда, графство Суррей, де він виріс.

Його батько був слюсарем із виготовлення інструментів, а мати працювала медсестрою. Вона страждала від хвороби Стілла ‒ рідкісного аутоімунного захворювання, через яке вона згодом не могла говорити та ходити.

Він ходив до гімназії Reigate Grammar School, яка через два роки після його вступу стала приватною. Після школи став першим у своїй родині, хто вступив до університету ‒ він вивчав право в Лідсі, а пізніше в Оксфорді.

У 1987 році став адвокатом і отримав спеціалізацію в галузі прав людини. Його робота привела його до країн Карибського басейну та Африки, де він захищав в’язнів, яким загрожувала смертна кара.

Наприкінці 90-х років він безкоштовно запропонував свої послуги так званим активістам McLibel, яких McDonald's переслідував за розповсюдження листівок, що ставили під сумнів екологічні заяви гіганта швидкого харчування.

У 2008 році його призначили директором Публічної прокуратури ‒ головної кримінальної прокуратури Англії та Уельсу.

У 2015 році він став депутатом від округу Голборн та Сент-Панкрас на півночі Лондона.

Він працював у першій команді колишнього лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна, як його тіньовий секретар з брекзиту, і виступав за те, щоб провести другий референдум щодо членства в ЄС.

Після важкої поразки партії на загальних виборах 2019 року сер Кір балотувався на посаду лідера – і виграв це змагання у квітні 2020 року.

У своїй переможній промові він пообіцяв вести лейбористів “у нову еру з упевненістю та надією”.