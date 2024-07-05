Партія Ле Пен ризикує не набрати абсолютну більшість у парламенті через стратегію Макрона

Французьке ультраправе "Національне об'єднання", яке є фаворитом парламентських виборів, може не виконати мету щодо отримання у майбутньому скликанні абсолютної більшості.

За інформацією Reuters, останнє опитування перед другим туром голосування показує, що партія Марін Ле Пен претендує на 210-240 місць у законодавчому органі. Для того, щоб мати можливість ухвалювати рішення без коаліційних домовленостей, ультраправим потрібно 289 портфелів.

Близько 40 місць партія втрачає через вдалу стратегію центристів президента Емманюеля Макрона та лівих сил. Їм вдалося домовитися про зняття кандидатів, які заважали сконцентрувати голоси і перемогти висуванців "Об'єднання".