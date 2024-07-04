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Чехія не пускатиме до країни росіян без біометричного паспорта

Небіометричні паспорти набагато легше модифікувати і підробити.

Чехія не пускатиме до країни росіян без біометричного паспорта
Ілюстративне фото
Фото: Центр нацспротиву

Чехія перестала визнавати небіометричні закордонні паспорти Російської Федерації, то ж громадяни РФ із такими паспортами не зможуть перебувати на території країни легально.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що безпека є пріоритетом для чеського уряду, тому він "не буде чекати подальшого саботажу".

Чехія поінформувала про своє рішення на засіданні компетентного органу ЄС і закликала інші держави вжити таких же заходів.

"Якщо громадянин Росії пред'являє в Чехії небіометричний паспорт, він перебуває тут нелегально, і зараз вирішується питання, що з ним робити. Небіометричні паспорти набагато легше модифікувати і підробити", – пояснили в МЗС.

Ліпавський зазначив, що той, хто хоче залишитися в Чехії, "повинен довести свою благонадійність".

"У випадку з росіянами паспорта з небіометричними даними, який використовували, зокрема, вбивці у Врбетицях, вже не буде достатньо. Я також працюватиму над тим, щоб обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні, оскільки це ще один інструмент шпигунства проти демократичних країн", - додав міністр.

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