Чехія не пускатиме до країни росіян без біометричного паспорта

Чехія перестала визнавати небіометричні закордонні паспорти Російської Федерації, то ж громадяни РФ із такими паспортами не зможуть перебувати на території країни легально.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що безпека є пріоритетом для чеського уряду, тому він "не буде чекати подальшого саботажу".

Чехія поінформувала про своє рішення на засіданні компетентного органу ЄС і закликала інші держави вжити таких же заходів.

"Якщо громадянин Росії пред'являє в Чехії небіометричний паспорт, він перебуває тут нелегально, і зараз вирішується питання, що з ним робити. Небіометричні паспорти набагато легше модифікувати і підробити", – пояснили в МЗС.

Ліпавський зазначив, що той, хто хоче залишитися в Чехії, "повинен довести свою благонадійність".

"У випадку з росіянами паспорта з небіометричними даними, який використовували, зокрема, вбивці у Врбетицях, вже не буде достатньо. Я також працюватиму над тим, щоб обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні, оскільки це ще один інструмент шпигунства проти демократичних країн", - додав міністр.