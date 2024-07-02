Україна і Чехія підпишуть двосторонню безпекову угоду найближчим часом

Україна та Чехія провели черговий раунд переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди.
Про це повідомили у Офісі президента.
"За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави й на виконання Спільної декларації «Групи семи» заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із чеською стороною щодо підписання двосторонньої безпекової угоди", – зазначили в ОП.
Чеську делегацію очолив генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин Міністерства закордонних справ Чеської Республіки Давид Конецький.
Як йдеться у повідомленні, сторони відзначили суттєвий прогрес у підготовці проєкту майбутньої угоди, а також домовилися про подальші кроки щодо її фіналізації, аби лідери держав могли підписати документ найближчим часом.
- Нещодавно прем'єр Чехії назвав дату підписання безпекової угоди з Україною.
- Також Україна готує безпекову угоду із Північною Македонією та Польщею.
- Туск заявив, що безпекова угода між Польщею та Україною “майже готова” і буде підписана до саміту НАТО, який стартує 9 липня.