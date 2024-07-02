Україна і Чехія підпишуть двосторонню безпекову угоду найближчим часом

Україна та Чехія провели черговий раунд переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомили у Офісі президента.

"За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави й на виконання Спільної декларації «Групи семи» заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із чеською стороною щодо підписання двосторонньої безпекової угоди", – зазначили в ОП.

Чеську делегацію очолив генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин Міністерства закордонних справ Чеської Республіки Давид Конецький.

Як йдеться у повідомленні, сторони відзначили суттєвий прогрес у підготовці проєкту майбутньої угоди, а також домовилися про подальші кроки щодо її фіналізації, аби лідери держав могли підписати документ найближчим часом.