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Україна і Чехія підпишуть двосторонню безпекову угоду найближчим часом

Країни провели черговий раунд переговорів.

Україна і Чехія підпишуть двосторонню безпекову угоду найближчим часом
Переговори щодо безпекової угоди України та Чехії
Фото: Офіс президента

Україна та Чехія провели черговий раунд переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди. 

Про це повідомили у Офісі президента.

"За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави й на виконання Спільної декларації «Групи семи» заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із чеською стороною щодо підписання двосторонньої безпекової угоди", – зазначили в ОП.

Чеську делегацію очолив генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин Міністерства закордонних справ Чеської Республіки Давид Конецький.

Як йдеться у повідомленні, сторони відзначили суттєвий прогрес у підготовці проєкту майбутньої угоди, а також домовилися про подальші кроки щодо її фіналізації, аби лідери держав могли підписати документ найближчим часом.

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