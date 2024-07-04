У Латвії фіксують збільшення кількості спроб прориву кордону нелегалами із Білорусі

У Латвії вважають, що це – результат роботи білоруських спецслужб.

Останнім часом почастішали спроби нелегального перетину латвійсько-білоруського кордону.

Про це повідомив голова Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс, пише LSM.

Він зазначив, що протягом останнії трьох днів прикордонники стикаються "з досить інтенсивним потоком осіб, які хочуть нелегально потрапити в Латвію". Зокрема, за минулу добу намагалися прорвати кордон 62 особи, перед цим зупинили 98 нелегалів.

"За останні три дні ми знову бачимо, що особи, які хочуть нелегально потрапити в Латвію, активізувалися безпосередньо в напрямку Латвії, і відповідно їхня кількість зменшилася в наших сусідніх країнах Литві та Польщі", – сказав Пуятс.

Від початку року Державна прикордонна охорона Латвії запобігла незаконному перетину латвійсько-білоруського кордону 2770 особам. 12 осіб були прийняті до Латвії з гуманітарних причин.

Прикордонники вважажють, що спрямування потоку мігрантів до Латвії є свідомою дією білоруських служб.

"Дуже масовані спроби робилися практично весь рік у напрямку Польщі. Зараз ми бачимо, що в останні три дні безпосередньо в напрямку Латвії. Це ми спостерігали і минулого року, коли з серпня по жовтень Латвія була визначена основною метою нелегальної міграції", – пояснив голова Держприкордонслужби.

Наступні літні місяці можуть бути напруженими для прикордонників, тому вони звернулися за допомогою до Національних збройних сил.