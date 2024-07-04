Лукашенко помилував п'ятьох хворих політв'язнів

П'ятеро білоруських політв'язнів були звільнені режимом диктатора Олександра Лукашенка. Як повідомляє BBC, самопроголошений президент країни заявив, що ухвалив рішення помилувати "засуджених за підривну діяльність у 2020 році" через їхні серйозні захворювання.

Одним з тих, хто потрапив під амністію, став колишній суперник Лукашенка на президентських виборах 2010 року Григорій Кастусьов. У 67-річного політика, який потрапив за ґрати три роки тому, було діагностовано рак.

Також про звільнення із в'язниці своєї засновниці Ірини Щастної повідомив Telegram-канал "Моя країна Білорусь". Опозиціонерка вже встигла виїхати за кордон.

За оцінками правозасхиників, у білоруських тюрмах продовжують перебувати близько 1400 людей, засуджених з політичних мотивів. Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав режим у Мінську припинити їхнє переслідування.