Губернатори-демократи підтримали кандидатуру Байдена на виборах

Припинення Джо Байденом участі у президентських перегонах стає все менш ймовірним: губернатори від Демократичної партії, які очолюють 25 штатів та територій, висловили чинному господарю Білого дому свою підтримку під час розмови у Вашингтоні.

Як пише The Guardian, участь у засіданні особисто або засобами відеозв'язку взяли усі губернатори-демократи, окрім очільника Вісконсина, який ще раніше заявив про те, що кандидатом на виборах має бути Байден.

Президент разом з віцеглавою держави Камалою Гарріс переконували однопартійців, що лише вони здатні забезпечити поразку Дональда Трампа. Байден запевняв, що є фізично та ментально готовим до ще одного чотирирічного терміну.

Зрештою аргументи виявилися переконливими: у спілкуванні з пресою губернатори заявили, що Байден "балотується, щоб перемогти" і висловили впевненість у своєму кандидатові.