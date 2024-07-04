Японія виплатить збитки постраждалим від примусової стерилізації

Верховний суд Японії зобов’язав уряд відшкодувати збитки людям, яких примусово стерилізували згідно з уже недіючим законом про євгеніку, постановивши, що така практика є неконституційною та порушує їхні права. За період дії закону без згоди було стерилізовано близько 25 000 осіб.

Про це пише CNN.

Закон про євгенічний захист, який діяв з 1948 по 1996 рік, дозволяв владі примусово стерилізувати людей з обмеженими можливостями, включно з психічними розладами, спадковими захворюваннями або фізичними вадами та хворими на проказу. Він також дозволяв примусові аборти, якщо хтось із батьків мав такі захворювання.

Закон мав на меті «запобігти розмноженню неповноцінних нащадків з євгенічної точки зору, а також захистити життя та здоров’я матері».

Хоча уряд запропонував компенсувати кожній жертві 3,2 мільйона ієн (близько 19 800 доларів США) у 2019 році постраждалі та їхні прихильники стверджували, що цього було далеко недостатньо, і багато з них продовжували свою боротьбу в суді.

Теперішнє рішення стосується п’яти таких заяв, поданих позивачами з усієї країни до судів нижчої інстанції, які потім перейшли до Верховного суду.

У чотирьох із цих справ суди нижчої інстанції винесли рішення на користь позивачів, які Верховний суд підтримав, зобов’язавши уряд виплатити 16,5 мільйона ієн (близько 102 000 доларів) позивачам і 2,2 мільйона ієн (13 000 доларів) їхнім дружинам.

У п’ятій справі суд нижчої інстанції виніс рішення проти позивачів і відхилив їх позов, посилаючись на 20-річний термін позовної давності. Верховний суд скасував це рішення, назвавши закон «неприйнятним» і «надзвичайно суперечним принципам справедливості та чесності».

Тепер справу повернуто до суду нижчої інстанції, щоб визначити, яку суму повинен заплатити уряд.

Після рішення суду головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі заявив, що уряд країни "кається", та попросив вибачення перед жертвами цього закону. Також зазначив, що країна негайно виплатить компенсацію та розгляне інші заходи, такі як зустріч між позивачами та прем’єр-міністром Фуміо Кісідою.