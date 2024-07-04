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Литва пропонує YouTube прибрати офіційні акаунти осіб, занесених до санкційного списку ЄС

Литовська комісія з радіо і телебачення планує вжити правових заходів, якщо YouTube не видалить акаунти підсанкційних осіб.

Литва пропонує YouTube прибрати офіційні акаунти осіб, занесених до санкційного списку ЄС
Литва пропонує YouTube прибрати офіційні акаунти осіб, занесених до санкційного списку ЄС
Фото: playua.net

Литовська комісія з радіо і телебачення (ЛКРТБ) звернулася до Google і YouTube із проханням прибрати офіційні акаунти осіб, щодо яких ЄС застосував санкції.

Про це повідомляє LRT.

Зазначається, що серед осіб, які потрапили під санкції ЄС, акаунти на YouTube є у Олега Газманова, Миколи Расторгуєва (гурт "Любэ"), Григорія Лепсверідзе (Григорій Лепс), Юлії Чичеріної, Ярослава Дронова (Шаман), В'ячеслава Манучарова і Поліни Гагаріної.

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Водночас, ЛКРТБ може накладати штрафи на юросіб, які порушують міжнародні санкції, у розмірі до 50 тис. євро або більше, якщо порушення триває.

В свою чергу, ЛКРТБ планує вжити правових заходів, якщо YouTube не видалить акаунти підсанкційних осіб.

Європейська комісія і всі медіарегулятори ЄС були проінформовані про ситуацію, що склалася.

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