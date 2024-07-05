Сікорський: Орбан мав би просити Путіна повернути українських дітей та припинити російські диверсії

Глава угорського уряду перш за все мав би просити Путіна повернути викрадених українських дітей і припинити диверсії проти Євросоюзу.
Візит Віктора Орбана до Москви прокоментував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у мережі "Х".
"Мені цікаво чи просить прем’єр-міністр Орбан Путіна звільнити політичних в’язнів, таких як Кара-Мурза, повернути українських дітей, припинити диверсії проти країн ЄС чи провокації Росії й Білорусі на кордон ЄС", — пише Сікорський.
Він нагадав, що Європейські договори зобов’язують Орбана лояльно підтримувати узгоджену політику ЄС щодо Росії, особливо під час головування Угорщини в Раді Європейського Союзу.
- Раніше ЗМІ написали, що сьогодні Орбан вирушив до РФ на зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.
- Лідери Європейського союзу, зокрема президент Євроради Шарль Мішель і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявили на неприпустимість таких дій. Мішель, зокрема, заявив, що головування у ЄС не дає Угорщині права взаємодіяти з Росією від імені блоку.