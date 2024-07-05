Сікорський: Орбан мав би просити Путіна повернути українських дітей та припинити російські диверсії

Глава польського МЗС нагадав, що Угорщина під час головування в Раді ЄС має підтримувати узгоджену політику Євросоюзу щодо Росії.

Глава угорського уряду перш за все мав би просити Путіна повернути викрадених українських дітей і припинити диверсії проти Євросоюзу.

Візит Віктора Орбана до Москви прокоментував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у мережі "Х".

"Мені цікаво чи просить прем’єр-міністр Орбан Путіна звільнити політичних в’язнів, таких як Кара-Мурза, повернути українських дітей, припинити диверсії проти країн ЄС чи провокації Росії й Білорусі на кордон ЄС", — пише Сікорський.

Він нагадав, що Європейські договори зобов’язують Орбана лояльно підтримувати узгоджену політику ЄС щодо Росії, особливо під час головування Угорщини в Раді Європейського Союзу.