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Сікорський: Орбан мав би просити Путіна повернути українських дітей та припинити російські диверсії

Глава польського МЗС нагадав, що Угорщина під час головування в Раді ЄС має підтримувати узгоджену політику Євросоюзу щодо Росії.

Сікорський: Орбан мав би просити Путіна повернути українських дітей та припинити російські диверсії
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Глава угорського уряду перш за все мав би просити Путіна повернути викрадених українських дітей і припинити диверсії проти Євросоюзу.

Візит Віктора Орбана до Москви прокоментував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у мережі "Х".

"Мені цікаво чи просить прем’єр-міністр Орбан Путіна звільнити політичних в’язнів, таких як Кара-Мурза, повернути українських дітей, припинити диверсії проти країн ЄС чи провокації Росії й Білорусі на кордон ЄС", — пише Сікорський.

Він нагадав, що Європейські договори зобов’язують Орбана лояльно підтримувати узгоджену політику ЄС щодо Росії, особливо під час головування Угорщини в Раді Європейського Союзу.

  • Раніше ЗМІ написали, що сьогодні Орбан вирушив до РФ на зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. 
  • Лідери Європейського союзу, зокрема президент Євроради Шарль Мішель і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявили на неприпустимість таких дій. Мішель, зокрема, заявив, що головування у ЄС не дає Угорщині права взаємодіяти з Росією від імені блоку.
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