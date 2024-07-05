В Ірані триває другий тур президентських виборів, у якому змагаються єдиний кандидат від реформістів Масуд Пезешкіян і антизахідний ісламіст Саїдом Джалілі.
Про це пише Bloomberg.
Суперники провели останні чотири дні у передвиборчій кампанії у всій Ісламській Республіці, намагаючись заручитися підтримкою електорату. Політики зустрілися в телевізійних дебатах з приводу майбутнього нині неіснуючої ядерної угоди, інтернет-цензури і того, як пожвавити проблемну економіку.
Пезешкіян, 69-річний законодавець і кардіохірург за освітою, і 58-річний Джалілі, колишній головний переговорник з ядерної програми, борються за посаду покійного президента Ебрагіма Раїсі, смерть якого в авіакатастрофі у травні стала причиною позачергових виборів.
Виборчі дільниці відкрилися о 8 годині ранку за місцевим часом і мають закритися о 18:00, але голосування можуть продовжити до опівночі. Перші результати очікуються в суботу вранці.
- Явка виборців у першому турі минулого тижня була низькою. Понад 61 мільйон іранців мали право голосу, але голосували понад 24 мільйони виборців. Жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів ‒ 50%+1.
- Вибори відбулися в період безпрецедентної опозиції керівному духовному істеблішменту Ірану та конфліктів на Близькому Сході.