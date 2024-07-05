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В Ірані триває другий тур президентських виборів

Змагаються єдиний кандидат від реформістів Масуд Пезешкіян і антизахідний ісламіст Саїдом Джалілі.

В Ірані триває другий тур президентських виборів
Кандидат у президенти, антизахідний ісламіст Саїд Джалілі голосує на виборах. 5 липня 2024 року
Фото: EPA/UPG

В Ірані триває другий тур президентських виборів, у якому змагаються єдиний кандидат від реформістів Масуд Пезешкіян і антизахідний ісламіст Саїдом Джалілі.

Про це пише Bloomberg.

Суперники провели останні чотири дні у передвиборчій кампанії у всій Ісламській Республіці, намагаючись заручитися підтримкою електорату. Політики зустрілися в телевізійних дебатах з приводу майбутнього нині неіснуючої ядерної угоди, інтернет-цензури і того, як пожвавити проблемну економіку.

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Пезешкіян, 69-річний законодавець і кардіохірург за освітою, і 58-річний Джалілі, колишній головний переговорник з ядерної програми, борються за посаду покійного президента Ебрагіма Раїсі, смерть якого в авіакатастрофі у травні стала причиною позачергових виборів.

Виборчі дільниці відкрилися о 8 годині ранку за місцевим часом і мають закритися о 18:00, але голосування можуть продовжити до опівночі. Перші результати очікуються в суботу вранці.

Фото: EPA/UPG

  • Явка виборців у першому турі минулого тижня була низькою. Понад 61 мільйон іранців мали право голосу, але голосували понад 24 мільйони виборців. Жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів ‒ 50%+1.
  • Вибори відбулися в період безпрецедентної опозиції керівному духовному істеблішменту Ірану та конфліктів на Близькому Сході.
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