Кандидат у президенти, антизахідний ісламіст Саїд Джалілі голосує на виборах. 5 липня 2024 року

В Ірані триває другий тур президентських виборів, у якому змагаються єдиний кандидат від реформістів Масуд Пезешкіян і антизахідний ісламіст Саїдом Джалілі.

Про це пише Bloomberg.

Суперники провели останні чотири дні у передвиборчій кампанії у всій Ісламській Республіці, намагаючись заручитися підтримкою електорату. Політики зустрілися в телевізійних дебатах з приводу майбутнього нині неіснуючої ядерної угоди, інтернет-цензури і того, як пожвавити проблемну економіку.

Пезешкіян, 69-річний законодавець і кардіохірург за освітою, і 58-річний Джалілі, колишній головний переговорник з ядерної програми, борються за посаду покійного президента Ебрагіма Раїсі, смерть якого в авіакатастрофі у травні стала причиною позачергових виборів.

Виборчі дільниці відкрилися о 8 годині ранку за місцевим часом і мають закритися о 18:00, але голосування можуть продовжити до опівночі. Перші результати очікуються в суботу вранці.

Фото: EPA/UPG