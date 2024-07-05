Столтенберг очікує на "змістовний пакет для України" за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що підтримка нашої держави буде "найнагальнішим завданням" саміту у Вашингтоні і очікує на "змістовний пакет для України".

Про це він сказав на пресконференції у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".

"Найбільш терміновим завданням під час саміту є підтримка України. Україна має перемогти, і вона потребує нашої сталої допомоги. Тож я очікую, що під час саміту наступного тижня глави держав та урядів погодять змістовний пакет для України", - наголосив генсек.

Мова йде про про програму НАТО з безпекової допомоги й тренування, зокрема, координацію та постачання Україні переважної частини міжнародної безпекової допомоги. Також у Німеччині створять окреме командування НАТО для України на чолі із тризірковим генералом, під керівництвом якого працюватимуть близько 700 службовців. Крім того, створять нові логістичні вузли у східній частині Альянсу. Всі ці кроки не втягнуть НАТО у війну, але дозволять посилити здатність Києва до самооборони.

Ще одне питання саміту - довгострокові фінансові зобов’язання.

"Я очікую, що союзники підтвердять рішучість підтримувати Україну у розбудові сил, що здатні здолати російську агресію сьогодні та стримати її у майбутньому. З початку російського повномасштабного вторгнення союзники надавали близько 40 мільярдів євро військової допомоги щороку. Союзники погодилися, що це є мінімальною межею. Тож я очікую, що союзники під час саміту вирішать зберігати цей рівень протягом наступного року", - сказав Столтенберг.

За його словами, країни-члени мають погодити механізми розподілу фінансового навантаження, виходячи з розміру ВВП кожної держави, що має забезпечити надання Україні підтримки, яка достатня для перемоги.

Ще одна важлива складова підтримки Києва - збільшення і пришвидшення військової допомоги та нові безпекові угоди. "Я очікую, що союзники нададуть більше систем протиповітряного захисту, більше боєприпасів та інших спроможностей", - додав генсек НАТО.

Також Україна і НАТО налагоджуватимуть тіснішу співпрацю, зокрема, у межах нового Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти, що буде створений на території Польщі. Ще союзники працюватимуть над сприянням розвитку оборонної промисловості України та поглибленням співробітництва у сфері інновацій.