Понад 50 кандидатів і їхніх прихильників зазнали нападів перед другим туром парламентських виборів у Франції

Понад 50 кандидатів та їхніх прихильників зазнали нападів перед другим туром парламентських виборів у Франції, повідомляє Sky News.
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що представники різних політсил зазнавали словесних і фізичних нападів, найчастіше це траплялося під час розклеювання передвиборчої агітації.
За словами міністра, деякі з нападів були доволі серйозними. Деякі жертви навіть опинилися у лікарні.
Дарманен повідомив, що під час голосування у неділю на вулицях буде більше поліції - близько 30 тисяч - і попередив, що "слід побоюватися спалахів насильства".
Наразі через напади арештували близько 30 підозрюваних, серед яких як прихильники ультраправих і лівих політсил.
У зв'язку з такою ситуацією у Франції заборонили масові заходи Збори поза Національною асамблеєю.
Вибори у Франції
- У першому турі парламентських виборів Франції перемогла ультраправа партія Ле Пен. На другому місці – блок лівих партій "Новий народний фронт".
- Другий тур виборів призначений на 7 липня. У ньому беруть участь усі кандидати, які в першому турі отримали голоси щонайменше 12,5% зареєстрованих виборців.
- ПІсля першого туру виборів Марін Ле Пен звинуватила президента Франції Еммануеля Макрона в тому, що він поспішає призначати вищих посадовців для того, щоб захопити владу.
- Крім цього, після першого туру парламентських виборів французькі партії хочуть заблокувати ультраправих. З виборів знялися 190 кандидатів.
- Прем'єр Габріель Атталь заявив, що перемога ультраправих залишить Україну без підтримки. За його словами, Барделла, заявив про намір припинити постачання ракет SCALP, які ЗСУ використовують для ураження російських військових об'єктів.
- Як відомо, 9 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив про розпуск Національних зборів, нижньої палати парламенту. Таку заяву від зробив після оголошення результатів виборів до Європарламенту.