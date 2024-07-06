Понад 50 кандидатів і їхніх прихильників зазнали нападів перед другим туром парламентських виборів у Франції

Понад 50 кандидатів та їхніх прихильників зазнали нападів перед другим туром парламентських виборів у Франції, повідомляє Sky News.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що представники різних політсил зазнавали словесних і фізичних нападів, найчастіше це траплялося під час розклеювання передвиборчої агітації.

За словами міністра, деякі з нападів були доволі серйозними. Деякі жертви навіть опинилися у лікарні.

Дарманен повідомив, що під час голосування у неділю на вулицях буде більше поліції - близько 30 тисяч - і попередив, що "слід побоюватися спалахів насильства".

Наразі через напади арештували близько 30 підозрюваних, серед яких як прихильники ультраправих і лівих політсил.

У зв'язку з такою ситуацією у Франції заборонили масові заходи Збори поза Національною асамблеєю.

Вибори у Франції