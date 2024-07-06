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Французькі ультраправі та ультраліві відмовилися підписати Хартію підтримки України

До документа приєдналися 160 кандидатів, що візьмуть участь у другому турі виборів.

Французькі ультраправі та ультраліві відмовилися підписати Хартію підтримки України

Франко-українська ініціатива Stand With Ukraine запропонувала політикам, які балотуються до парламенту республіки у другому турі виборів, підписати Хартію підтримки України - документ, що декларує солідарність з нашою державою як важливий пріоритет для Франції. 

За повідомленням Укрінформу, свій підпис під Хартією поставили 160 потенційних обранців. Але серед них немає жодного, хто представляв би ультраправе "Національне об'єднання" Марін Ле Пен або ультраліву партію "Нескорена Франція" Жана-Люка Меланшона.

Підписанти документа зобов'язуються "сприяти наданню Україні всієї зброї, яка потрібна для відновлення територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах, включно з ракетами, авіацією та далекобійною зброєю".

Також учасники Хартії будуть підтримувати рух України до членства у Європейському Союзі, посилювати санкції проти Росії, допомагати українським біженцям та протидіяти російській дезінформації.

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