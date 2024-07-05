Росіяни атакували 6 громад Сумщини

По Хотінській громаді з гелікоптера випустили 5 некерованих авіаційних ракет.

Також артилерією та мінометами росіяни атакували Краснопільську громаду.

Зокрема, по Білопільській громаді окупанти вдарили дронами, артилерією та мінометами.

Всього протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 73 вибухи.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА .

За день в області пролунало 73 вибухи.

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