Росіяни атакували 6 громад Сумщини

Сьогодні, 5 липня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 73 вибухи.
Зокрема, по Білопільській громаді окупанти вдарили дронами, артилерією та мінометами.
Також артилерією та мінометами росіяни атакували Краснопільську громаду.
По Хотінській громаді з гелікоптера випустили 5 некерованих авіаційних ракет.
Новослобідську та Шалигинську громади атакували дронами, а Великописарівську - артилерією.