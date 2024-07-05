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Ворог скинув вибухівку з дрона на "швидку" в Херсонській області

Напередодні ворожий дрон атакував цивільного, який перебував в авто.

Ворог скинув вибухівку з дрона на "швидку" в Херсонській області
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Ворог скинув вибухівку з дрона на місцевого жителя Станіслава Херсонської області, який перебував в авто. Згодом армія РФ завдала повторного удару вже по бригаді "швидкої", яка приїхала на допомогу постраждалому.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Унаслідок дронової атаки у Станіславі Херсонської області 74-річний чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. 

"Бригада "екстренки", котра прибула для надання допомоги постраждалому, потрапила під повторний удар російського безпілотника", — розповів Прокудін. 

Травми отримала фельдшер "швидкої". Їй надали допомогу на місці. Також внаслідок ворожої атаки понівечено автомобіль медпрацівників.

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