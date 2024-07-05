Армія РФ зі "Смерчів" обстріляла Українськ на Донеччині

Російська армія 5 липня завдала ударів із РСЗВ "Смерч" по Українську на Донеччині. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще одна — поранена.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто зі Смерчів. Пошкоджено приватний будинок, інфраструктурний об'єкт і 2 підприємства", — повідомив він.
Відомо, що внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна зазнала поранень.
"Селидівська громада постійно зазнає ворожих ударів — залишатися тут небезпечно, як і на решті території Донецької області", — додає Філашкін.
- 5 липня під час ворожого обстрілу у Волноваському районі на Донеччині загинула співробітниця сільської ради, ще 14 її колег зазнали поранень.