Армія РФ зі "Смерчів" обстріляла Українськ на Донеччині

Російська армія 5 липня завдала ударів із РСЗВ "Смерч" по Українську на Донеччині. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще одна — поранена.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто зі Смерчів. Пошкоджено приватний будинок, інфраструктурний об'єкт і 2 підприємства", — повідомив він.

Відомо, що внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна зазнала поранень.

"Селидівська громада постійно зазнає ворожих ударів — залишатися тут небезпечно, як і на решті території Донецької області", — додає Філашкін.