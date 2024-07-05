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​В Україні вже намолотили 3,7 мільйона тонн нового врожаю

Аграрії 21 області збирають ранні зернові культури.

​В Україні вже намолотили 3,7 мільйона тонн нового врожаю
Жнива на Одещині
Фото: EPA/UPG

В Україні аграрії збирають пшеницю, ячмінь, горох, ріпак. Уже намолотили 3,7 мільйона тонн нового врожаю.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Ранні зернові культури збирають у 21 області. На Дніпропетровщині обмолочують посіви сої. 

Зі 482,2 тисяч гектарів пшениці зібрали 1,62 млн. тонн, з 402,7 тис. га ячменю - 1,56 млн. тонн, з 82 тис. га гороху - 166,4 тис. тонн, 186,9 тис. га ріпаку - 285,9 тис. тонн, а 0,2 тис. га сої - 0,3 тис. тонн.

По збиранню зернових лідирують аграрії Миколаївщини, де обмолотили 314,2 тис. га, Одещини, де обмолотили 205,1 тис. га і Дніпропетровщини, де обмолотилио 158,2 тис. га.

Щодо урожайності, то лідирує Івано-Франківська область із показником 67,5 ц/га. 

На Чернігівщині жнива почалися на півтора тижня раніше, ніж минулого року, збирають озимий ріпак та ячмінь. Зокрема озимого ріпаку вже зібрали з 0,3 тис. га (1% до прогнозованої площі), намолотивши 0,9 тис. тонн насіння. 

Загалом до збирання, за попередніми даними, передбачено 57,2 тис. га ріпаку та 256 тис. га ранніх зернових і зернобобових культур, із них:

  • пшениці озимої та ярої – 199,2 тис. га;
  • ячменю озимого та ярого – 18,7 тис. га;
  • жита – 8,9 тис. га;
  • вівса – 23,2 тис. га;
  • гороху – 6 тис. га.
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