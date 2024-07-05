Армія РФ за добу застосувала майже 300 розвідувальних дронів, — Сили оборони

За минулу добу зафіксовано проліт 296 ворожих БпЛА.

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Протягом 4 липня ворожа армія наростила застосування розвідувальних безпілотників. Лише за добу зафіксовано 296 дронів у межах операційної зони півдня.

Про це повідомляють у Силах оборони півдня.

Зазначається, що окупанти наростили використання розвідувальних БпЛа. За минулу добу зафіксовано проліт 296 дронів.

"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, ворог застосував 226 FPV-дронів, 11 ударних БпЛА типу "Ланцет", та скинув з БпЛА різних модифікацій 203 осколкові боєприпаси", — ідеться у повідомленні.

У ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".