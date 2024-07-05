Російська армія знову атакувала Нікопольщину дронами та артилерією, є поранені

Ворог щоденно атакує Нікопольський район Дніпропетровської області дронами та б'є з артилерії. 5 липня унаслідок обстрілів поранень зазнали дві людини.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, через атаки на Нікопольщину постраждали чоловіки 21 та 61 років, їх госпіталізували.

"Агресор бив по району артилерією та БпЛА. Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджені 7 приватних осель і багатоповерхівка. Зайнявся дачний будинок. Пожежу рятувальники загасили. Побиті й 4 господарські споруди", — поінформував Лисак.

Понівечені промислове підприємство, адмінбудівля, медзаклад. А ще гараж і легковики. Зачепило газогін та лінію електропередач.

Унаслідок удару по Нікополю 4 липня постраждали жінка і 6 чоловіків. У них осколкові поранення.