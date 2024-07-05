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Зеленський доручив уряду розробити пакет рішень для населення і бізнесу через дефіцит електроенергії

Також тривають переговори з європейськими партнерами, щоб збільшити обсяг імпорту електрики.

Зеленський доручив уряду розробити пакет рішень для населення і бізнесу через дефіцит електроенергії
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Кабінет Міністрів має розробити пакет рішень для населення і бізнесу, щоб пройти період дефіциту електроенергії.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

У вечірньому відеозверненні глава держави заявив, що пропозиції мають з'явитися найближчим часом.

"Були й урядовці, представники різних органів центральної влади. І найближчим часом вони мають детально представити суспільству всі пропозиції щодо того, як підтримати людей, наші громади, українські компанії в умовах жорстких дефіцитів електрики. Є вже зміни до законодавства, які підготовлені та будуть проголосовані. Є рішення уряду", - розповів Зеленський.

Він додав, що є нові кредитні програми "повністю безвідсоткові кредити для людей і дешеві й лояльні кредити для бізнесу" і що "все це має запрацювати якнайшвидше".

Також тривають переговори з європейськими партнерами, щоб збільшити обсяг імпорту електрики. А також триває робота з відновлення енергообʼєктів.

"Відповідальність за всі частини комплексного пакету рішень щодо енергетики буде персональною для всіх урядовців. І додаткові потреби громад обовʼязково повинні бути враховані", - наголосив глава держави.

  • Напередодні перший заступник глави Міненерго Юрій Власенко повідомив, що наразі обсяг імпорту електроенергії становить 1,7 ГВт*год е/е і тривають переговори щодо збільшення до 2,2 ГВт*год. Через 2-3 тижні мають ухвалити відповідне рішення.
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